Kamu Araçları İşletmecileri Birliği(Kar-İş), öğrenci taşımacılığında yeni fiyat düzenlemesinin uygulamaya konmadığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı.

Kar-İş üyeleri bu sabah araçlarını Girne Kapısı civarında bırakarak, Meclis’e yürüdü. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sürerken yapılan eylem yaklaşık 2 saat sürdü.

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu ve sendika yöneticileri, Meclis önünde basına açıklamalar yaparak, eylem gerekçelerini anlattı ve soruları yanıtladı.

Eylemde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve bazı milletvekilleri eylemcilerin yanına gelerek, taleplerini dinledi.

Davul zurna çalınan eylem sırasında eylemciler “Sadaka değil, onayladığınız zammı istiyoruz” sloganının yer aldığı bir pankart taşıdı. Araçlara ise “Bugün burada, yarın her yerdeyiz” gibi sloganların yer aldığı yaftalar yapıştırıldı.

Eylem nedeniyle trafiğe kapanan Girne Kapısı ve Cemal Gürsel Caddesi, bir süre sonra yeniden trafik akışına açıldı.

TOPALOĞLU: “YAPTIKLARI DÜZENLEMEYE UYMAK İSTEMİYORLAR”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yolcu taşıma tarife düzenlenmesinin 3,5 yıl aradan sonra ilk kez Şubat 2017’de yapıldığını ve hakları olan yeni tarife üzerinden ödenme taleplerini dile getirmek istediklerini söyledi.

Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, birliğe, öğrenci taşımacılığı için ödemelerin eski tarifeden yapılması önerisinde bulunduğunu ileri sürerek, bunun etik olmadığını ifade etti.

Fuat Topaloğlu, birliğin, 7 Nisan’da eylem yapma duyurusunda bulunduğunu ancak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın talebiyle sorunun aşılmasına olanak sağlanması için eylemin ötelendiğine dikkat çekti.

Bugün kamu araçları işletmecilerinin 17 bin öğrenciye taşıma hizmeti sunduğuna işaret eden Topaloğlu, “Hükümetin 2016-2017 öğretim yılı için öngördüğü bütçe, bir önceki yıla göre üçte bir oranında azaltılmıştır. İçinde bulunduğumuz ay için öngörülen bütçe ise bitmiştir” dedi.

Topaloğlu, öğrencilere verilen hizmetin aksamaması için kamu araçları işletmecilerinin banka ve tefecilerden borçlanmak zorunda kaldığını da ileri sürdü.

Öğrenci taşımacılığının eylül ayında başladığını ancak bakanlıkla sözleşmenin bürokrasi ve okullardan belgelerin geç gelmesi nedeniyle aralık ayında imzalanabildiğini kaydeden Topaloğlu, bütçede para olmamasından dolayı hak edişleri de ancak 6 ay sonra, şubat ayında almaya başladıklarını kaydetti.

“Üç yıl aradan sonra yüzde 26,5’lik zam öngörülmüştür. Serdar Denktaş taşımacılık tarihinde ilk kez hükümetin yaptığı düzenlemeye uymak istememektedir. Bu kabul edilebilir bir durum olamaz” diyen Topaloğlu, haklarını almak için mücadele vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

DÜRÜST: “MALİYE BAKANLIĞI’NIN GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Meclis önünde eylemcilere hitaben yaptığı kısa konuşmada, bakanlık bünyesindeki İzin Kurulu’nun yeni bir tarife düzenlediğini belirterek, Maliye Bakanlığı’nın gerekli duyarlılığı göstereceğine inandığını kaydetti.

Dürüst, sorunların da diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını belirtti.

HAMZAOĞULLARI: “SİSTEMDEN DOLAYI KAMU ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ MAĞDUR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise sistemden dolayı kamu araçları işletmecilerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Mevcut sistemde devlet okullarına öğrenci taşımacılığı yapan işletmelerin, hazirandan bu yana ödeme almadığına dikkat çeken Hamzaoğulları, okulların kapandığında duran ödemelerin, okulların açılmasıyla başlamadığını ve bütçede ödenek kalmaması veya birlikle sözleşme imzalanamaması gerekçesiyle marta kadar ödeme yapılamadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, yeni bütçenin de ancak geçen ayı açıldığına işaret ederek, yeni tarife üzerinden ödeme yapılmak istenmemesi iddialarıyla ilgili olarak “Buradaki oyun çok büyük bir oyundur. Büyük ortak küçük ortağa oyun çeker. Nasıl çeker? Bir taraf zam yapar ancak bütçeye bu para konmaz.” dedi.

TDP’DEN DESTEK

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli de gelişmiş ülkelerde tarım ve toplu taşımacılıktaki işletmelere daha ucuz hizmet verilebilsin diye vergisiz akaryakıt sunulduğuna işaret etti.

Angolemli, kamu araçları işletmecilerin eylemlerine partisinin destek verdiğini söyledi.

AYTAÇ: “TOPLU TAŞIMACILIK BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE TÜKETİLDİ”

Kar-İş Yönetim Kurulu Üyesi Menteş Aytaç ise, taleplerine olumlu karşılık verilmemesi halinde daha sert eylem yapma kararları bulunduğunu belirtti.

Akaryakıt vergisinden elde edilen gelirleri artırmak amacıyla toplumun bireysel taşımacılığa yöneltildiğini savundan Aytaç, gelinen aşamada, kamu aracı işletmelerinin tek gelir kaynağının öğrenci taşımacılığı olduğunu ifade etti. Aytaç, “Toplu taşımacılık bilinçli bir şekilde tüketilmiştir” dedi.

GÜRSOY: “OTOBÜSLERİN YENİLENMESİ İÇİN PROJE ÜRETİLEBİLİR”

Kamu-İş üyesi ve Halk Otobüsleri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy da 21 bin öğenci bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’de okulun ücretsiz taşımacılık sunduğuna işaret etti.

Gürsoy, “Bugün okullarda yapılan her işte, yurt yapımından taşımacılığa, her bakan veya milletvekilinin hissesi var, payı var” iddiasında bulundu.

Otobüslerin döküntü olduğunu ve yenilenmesi gerektiği yöndeki söylemlere de değinen Gürsoy, Türkiye tarafından altyapı yatırımları için ayrılan paranın, proje olmadığı için geri gönderildiğine işaret ederek, otobüslerin yenilenmesi için proje üretilip bu kaynaktan yararlanılabileceğini ileri sürdü.

Polis, eylemcilerin araçlarla meclis önüne girmesine izin vermedi. Yaya olarak izin verildi

Eylemciler araçlarla meclis önüne gitmekte ısrarcı. Polis tek bir otobüsün meclis önüne gitmesine izin verdi, diğer eylemciler yaya olarak devam ediyor.

Eylemciler ile polis arasında 'korna çalma' tartışması çıktı. Polis korna çalmanın yasak olduğunu söylemesi üzere, eylemciler, "biz üvey evlat mıyız" diyerek tepki gösterdi.

Polis,davul zurna ve megafonun da yasak olduğu söylendi ancak eylemciler bu yasağa uymadı, eylemin sessizliği davul zurna ile bozuluyor

Eylemciler Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın gelip açıklama yapmasını istedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eylemcilerin yanına gitti. Meclis havlusundan konuşan Dürüst, bu konuşulanları bakana ileteceğini dile getirdi.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzoğluları, "Olmayan parayı insanlara nasıl vereceklerine bakıyorlar. Bu insanlar çok mağdurdur, veliler de araçlar eski olduğu için mağdur ve şikayetçi. Bu insanlar 9 ayda para alır, yatırımlarını yapamaz, taksitlerine faiz öder. Haklı duruşlarında sonuna kadar destekçileriyim"

Mağusa Şehircilik Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Salih Gürsoy ise meclis önünde yaptığı kısa açıklamada "bu ülkede beş on kişi para yiyor. Bizler Mağusa bölgesinde üniversitenin sömürüsü altındayız, iş yapamıyoruz, her yere şikayete çıktık ama çare yok"

FOTOĞRAFLAR: GEHİME ALASYA