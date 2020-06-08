Kar-iş meclis önünde

Kar-İş üyeleri, ulaşım sektöründeki taleplerini dile getirmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor, eylemciler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapatacak.

Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor. Sabah saatlerinde Lefkoşa otobüs terminalinde toplanan araçlı eylemciler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Bugünden itibaren süresiz grev…

Konuyla ilgili dün yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece, sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacaklarını açıklamıştı. Gece, bugünden itibaren süresiz grevde olacaklarını da ifade etmişti.

Fotoğraf - Görüntü: Dila Şimşek