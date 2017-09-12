Kar-İş ile Vakıflar Bankası arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeciliği Birliği (Kar-İş) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası arasında, Kar-İş üyelerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Kar-İş Asbaşkanı Mustafa Behaeddin, üyeler Memteş Aytaç ve Ali Aygün ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ’ın imzaladığı protokol töreninde, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yücelen, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Çetin Selkan ve Krediler Müdürü Halil Bayar da hazır bulundu.

Kar-İş’ten yapılan açıklamaya göre, protokolün imzalanması öncesi konuşan Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, banka olarak her zaman Kar-İş’e ve üyelerine destek olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Protokolün, Kar-İş üyelerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını öngördüğü, aynı zamanda tüm hükümlerinin Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın tüm şubelerinde uygulanacağı belirtildi.