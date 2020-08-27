Kar-İş: “Hükümet hiçbir sözünde durmadı”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, pandemi döneminde sektöre destek yapılması yönündeki sözlerini tutmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin bizi desteklemesi gerektiğini söyledik. Bu konuda kendileri ile görüştüğümüzde bize sözler verildi. Ama şu ana kadar hiçbir sözlerinde durmadılar. Oysa araçlarımız aylardır yatıyor, bakımlarını yaptıramadık, okullar açılacak, hazırlık yapamıyoruz. Turizmde çalışan araçlarımız aylardır tek bir iş bile yapamadı” dedi.

Turizm Salgın Destek Programı Projesi altında otel ve turizm acentelerine verileceği açıklanan desteğe de değinen Topaloğlu, “Biz bundan rahatsız değiliz. Turizmin bu ülkede ayakta kalabilmesi için otellerin ve acentelerin ayakta kalması gerekiyor. Ama unutulmasın ki bu turistleri havalimanından otellere götüren biziz, otellerden alıp turlara çıkaran da yine biziz” dedi.

Topaloğlu, hükümete, toplu taşımacılık sektörüne sahip çıkılması yönündeki çağrılarını yineledi.