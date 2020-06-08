Kar-iş-Hükümet görüşüyor

Kar-İş üyeleri, ulaşım sektöründeki taleplerini dile getirmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor, eylemciler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapatacak.

Eylem nedeniyle bölgedeki trafik de durdu. Araçlar, Girne Kapısı ve Meclis önüne kadar olan mesafeyi trafiğe kapattı.

Eylemde gerginlik dolu anlar yaşandı

Kar-İş'ten bir grup temsilcinin meclise birkaç saat önce görüşme için alınmasının ardından haber çıkmadığı için beklemekten yorulan eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı

Hükümet yetkilileriyle görüşülüyor

Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.

Eylemciler milletvekillerinin dışarıya çıkmasını istiyor, "90 gündür açız" diyor. Yolu açmayacaklarını ifade eden eylemciler yetkililerle konuşmak istiyor. Meclisten dışarıya çıkan biri henüz olmadı.

Otobüslerini Meclis’in bahçe kapısına kadar getirerek kontak kapatan eylemciler, araçların üzerinde “Sandıkta görüşürüz”, “Hakkımızı alacağız”, “Hikayeyi 5 yaşında dinledik, sen dersine çalış” gibi yazılı pankartlar taşıyor.

Albayrak: “Hibe değil hakkımızı istiyoruz"

Meclis önünde kısa bir açıklama yapan KAR-İŞ Üyesi Sultan Albayrak, "75 gündür cebimize bir kuruş girmedi. Bu süreçte bazımız 1500 TL alırken, bazımız hiçbir şey almadı. Biz hibe değil hakkımızı istiyoruz" dedi.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece; "Çalışmayan işçilerimizin sosyal sigorta primlerinin Eylül'e kadar hükümet tarafından yatırılmasını istiyoruz"

Erhürman: "Sektörü düze çıkaracak tedbirler alınmalı"

Eylemcileri Meclis önünde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı CTP'li Milletvekilleri karşıladı. Erhürman, eylemcilere seslendi.

Eylemcilere destek belirten Erhürman, talepleri inceleyeceklerini kaydetti. Birçok sektörün bu süreçte olumsuz etkilendiğini kaydeden Erhürman, özellikle toplu taşımacılığın bundan çok daha fazla etkilendiğini dile getirerek, sektörü düze çıkaracak tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Eylemciler sürekli kornaya basarak Başbakan Ersin Tatar'ı Meclis bahçesine çağırıyor. Kalabalıktan 'Başbakan buraya, Başbakan buraya " sözleri yükseliyor.

Toplu taşımacıların hükümetten istedikleri:

KAR-İŞ, yazılı basın açıklamasında madde madde hükümetten taleplerini sıraladı.

Personelimiz için sigorta ihtiyat sandığının yıl sonuna kadar dondurulması.

Personelimiz için bin 500 TL'lerin ödenmesi.

Mazot sübvansiyonu Seyrüsefer muayene vb. haçların cezasız ödenmesi

Toplamda 35 bin 400 TL olarak şekilde araç başı hibe verilmesi

T izni sahiplerine 50 bin TL kredi verilmesi

Bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve faiz oranının yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanı sağlanması

Sektörün borç kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması

Yeni T işletme izinlerinin on yıl süre ile dondurulması

Kilometre başı teşvik verilmesi

Hükümet yetkilileriyle görüşülüyor

Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Genel Kurul toplantısının sürdüğü Meclis’e girdi.

Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor. Sabah saatlerinde Lefkoşa otobüs terminalinde toplanan araçlı eylemciler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra da Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Bugünden itibaren süresiz grev…

Konuyla ilgili dün yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece, sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacaklarını açıklamıştı. Gece, bugünden itibaren süresiz grevde olacaklarını da ifade etmişti.

Fotoğraf - Görüntü: Dila Şimşek