Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Meclis önünde başlattığı eylem sürerken, KAR-İŞ Yönetimi Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la bakanlıkta bir araya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş KAR-İŞ heyetini saat 17.30’da makamında kabul etti. Bakanlık yetkilileriyle KAR-İŞ yönetimi arasındaki toplantı saat 19.30 itibarıyla devam ediyor.

Bu arada araçlı eylem de Cumhuriyet Meclisi önünde devam ediyor. Eylem nedeniyle Bedrettin Demirel ve Cemal Gürsel caddelerinde trafik tek şeritten veriliyor.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Lefkoşa’da başlattığı ve Cumhuriyet Meclisi önünde yoğunlaşan araçlı eylemi devam ediyor.

Minibüs ve otobüslerini Meclis önüne taşıyan, Lefkoşa’nın merkezindeki ana arterleri tıkayan KAR-İŞ üyesi şoförler, eylem yerini ziyaret eden DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile de görüştü.

Meclis Genel Kurulu’nun devam ettiği sırada bahçeye inip şoförlerin sorunlarını dinleyen Arabacıoğlu, bu sorunları Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşeceğini söyledi.

Bu arada polisin, Meclis önünde korna çalınmasını yasaklama girişimi nedeniyle, eylemcilerle polis arasında zaman zaman sözlü tartışmalar da yaşandı.

Saat 16.00 itibarıyla Bedrettin Demirel ve Cemal Gürsel caddelerinin Meclis’e yakın kesimlerinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.