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Kar-İş eylemi dokuzuncu gününde

Kar-İş eylemi dokuzuncu gününde

Kar-İş'in araçlı eylemi dokuzuncu gününde...

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Kar-İş'in araçlı eylemi dokuzuncu gününde.
Coronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden şoförler, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları yeterli veya net bulmayarak eylemini sürdürüyor...

Kar-İş’in araçlı eyleminden dolayı Cumhuriyet Meclisi ve Girne Kapısı önünden trafik tek şeritten ilerleyebiliyor.

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