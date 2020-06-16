Kar-İş eylemi dokuzuncu gününde
Kar-İş'in araçlı eylemi dokuzuncu gününde...
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Kar-İş'in araçlı eylemi dokuzuncu gününde.
Coronavirüs salgını nedeniyle araçlarını çalıştıramayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talebiyle 8 Haziran Pazartesi Lefkoşa’da otobüs ve minibüsleriyle eyleme giden şoförler, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları yeterli veya net bulmayarak eylemini sürdürüyor...
Kar-İş’in araçlı eyleminden dolayı Cumhuriyet Meclisi ve Girne Kapısı önünden trafik tek şeritten ilerleyebiliyor.
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