KAR-İŞ eylemi 2. gününde

Uzlaşı yok: KAR-İŞ eylemi sürecek

Kar-İş , ulaşım sektöründeki taleplerini dile getirmek için Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı. Eylemciler arasından bir grup hükümet yetkilileriyle görüştü ancak uzlaşı çıkmadı. Eylemin yarın da devam edeceği açıklandı. Onlarca araç meclis önünde bırakıldı.