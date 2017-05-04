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KAR-İŞ EYLEMDE

KAR-İŞ EYLEMDE

Kar-İş, Meclis ve Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem yapıyor.

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SAAT: 12.36

Polis ile anlaşan eylemciler, meclis önündeki oturma eylemine bir saat ara verdi.

 

SAAT: 12.25

Kar-İş üyelerinin meclis önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Yolun açılmasını isteyen polis ile yolun içerisinde oturan eylemciler arasında gerginlik yaşanıyor.

 

SAAT: 11.56

Kar-İş üyeleri meclis önünde oturma eylemi başlattı. yol trafiğe tamamen kapatıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst'ün gelmesini bekleyen eylemciler, bakan gelene kadar oturma eylemine devam edeceklerini açıkladı.

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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesinin uygulamaya konmaması gerekçesiyle sürdürdüğü eylemlere ek olarak bugün Meclis ve Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem yapıyor.

Eylem saat 11:00 sıralarda tüm ilçelerden gelen üyelerin katılımıyla başladı. Eylemden dolayı Lefkoşa'da trafikte sıkışmalar yaşanıyor. Meclis önünde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. 

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Kar-İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İzin Kurulu tarafından toplu yolcu tarifelerine yapılan yüzde 26.5’lik zammın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmediği için uygulanmaya konmadığı gerekçesiyle 2 Mayıs’ta  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını, dün sivil yolcu taşımacılığını, bugünden itibaren de özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurdu.

Kar-İş, 17 bine yakın öğrencinin taşımacılığını yapıyor.

 

Fotoğraflar Ayşe Güler

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