KAR-İŞ EYLEMDE

SAAT: 12.36

Polis ile anlaşan eylemciler, meclis önündeki oturma eylemine bir saat ara verdi.

SAAT: 12.25

Kar-İş üyelerinin meclis önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Yolun açılmasını isteyen polis ile yolun içerisinde oturan eylemciler arasında gerginlik yaşanıyor.

SAAT: 11.56

Kar-İş üyeleri meclis önünde oturma eylemi başlattı. yol trafiğe tamamen kapatıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst'ün gelmesini bekleyen eylemciler, bakan gelene kadar oturma eylemine devam edeceklerini açıkladı.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesinin uygulamaya konmaması gerekçesiyle sürdürdüğü eylemlere ek olarak bugün Meclis ve Maliye Bakanlığı önünde araçlı eylem yapıyor.

Eylem saat 11:00 sıralarda tüm ilçelerden gelen üyelerin katılımıyla başladı. Eylemden dolayı Lefkoşa'da trafikte sıkışmalar yaşanıyor. Meclis önünde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kar-İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki İzin Kurulu tarafından toplu yolcu tarifelerine yapılan yüzde 26.5’lik zammın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmediği için uygulanmaya konmadığı gerekçesiyle 2 Mayıs’ta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını, dün sivil yolcu taşımacılığını, bugünden itibaren de özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurdu.

Kar-İş, 17 bine yakın öğrencinin taşımacılığını yapıyor.

Fotoğraflar Ayşe Güler