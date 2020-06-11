Kar-İş araçlı eylemine devam edecek

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), eylemini sürdürme kararı aldı.

Pazartesinden beridir araçlarıyla Girne Kapısı’nda ve Meclis önünde olan Kar-İş üyeleri, bugünkü Bakanlar Kurulu’ndan da sektörle ilgili karar çıkmadığından eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.