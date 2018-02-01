Kaptandan bırakma kararı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı'da, ligin 17'nci haftasında oynanacak Lefke maçı öncesinde şok etkisi yaratan bir karar alındı. Tecrübeli oyuncu Kemal Uçaner, futbolu bıraktığını açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan deneyimli oyuncu, daha önceden de bırakma kararı aldığını hatırlatarak, o dönemde camiadan kendisine ihtiyaç olduğundan dolayı geri döndüğünü söyledi. Kemal Uçaner; “Açıkçası kendi camiamdan hak etmediğim davranışlar gördüm, bu durum beni çok üzdü. Yönetim Kurulu ve Başkanın daha rahat bir kadro çıkarması ve onların önünü açmak için bu kararı aldım. Futbolu bırakma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Kararımın arkasındayım” diyerek sözlerini noktaladı.

139 maç, 50 gol…

Deneyimli oyuncu Kemal Uçaner, 2012-2013 sezonunun devre arasında yeniden Binatlı’ya gelmiş ve bir daha buradan hiç ayrılmamıştı. O sezondan bugüne kadar olan süreçte toplamda 139 maça çıkan Uçaner, 50 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kemal Uçaner, Binatlı’da Birinci Lig’den Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşadı. Tecrübeli oyuncu, sarı yeşilli formayla Süper Lig’de şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.