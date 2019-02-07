Kaptan ve mürettebat kurtarıldı

Yaklaşık 2 ay önce Mağusa Limanı açıklarına geldiği öğrenilen Salim-N1 isimli tanker gemisi sabahın ilk saatlerinde aşırı dalgalara yenik düştü. İçinde 1 kaptan ve 1 mürettebatı olan tanker gemisi demirlerinin kopması sonucu Gülseren Plajına sürüklenerek, karaya oturdu. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, kaptan ve mürettebat Liman Başkanlığı personeli tarafından gemiden dışarıya alınırken, karaya oturan gemi le ilgili çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAF: MEHMET ÖZKARDAŞ

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