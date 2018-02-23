Kaptan kupayı istiyor

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezon takımı Cihangir’le birlikte başarılı bir sezon geçiren ve sezon başında Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Fırat Ersalan, devre arasında gerçekleşen ara transferde yeniden takımı Cihangir’e dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ersalan, ligde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtirken, müzelerinde olmayan Kıbrıs Kupası’nı havaya kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ersalan: “Burası benim evim”

Cihangir takımının kendisi için ailesi gibi olduğunu belirten kaptan Ersalan, kendisine gösterilen anlayıştan dolayı başta MTG başkanı Koral Bozkurt’a ve tüm MTG camiasına teşekkür ederken, “Keşke böyle olmasaydı” dedi. MTG’nin koyduğu hedeflere ulaşmasında başarılar dileyen Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan, “O hedeflere giderken ben de orada olmayı çok isterdim, ancak bir türlü olmadı, yapamadım” dedi. Devre arasında gerçekleşen ara transferde yeniden takımı Cihangir’e dönen ve Cihangir’in başarısı için ter döken Ersalan, burası benim evim ve ben burada çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

“Kupayı kaldırmak istiyoruz”

“Benim ile birlikte takıma geri dönen Ertan Bulut’un yanı sıra Musa Şanlıer ile birlikte iki yeni yabancı oyuncuyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptık” açıklamasını yapan Cihangir takım kaptanı Fırat Ersalan, “Şu ana kadar ligde oynadığımız dört karşılaşmadan üçünü galibiyetle, birini de beraberlikle tamamladık. Oynadığımız tüm kupa karşılaşmalarını da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Ligde çıkabildikleri kadar yukarı çıkarak, ligin sonunda Cihangir adının üst sıralarda yazılmasını istediğinin altını çizen kaptan Ersalan, “Kupada önceki gün çeyre final ilk maçımızda deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0’la geçme başarısı gösterdik. Bu skor ikinci maç için avantajlı bir skor, ancak kendi evimizde de kazanıp yarı finale rahat çıkmak istiyoruz” dedi. Fırat Ersalan, “Buraya kadar gelmişken de önce yarı final karşılaşmasını, ardından da sezon sonu oynanacak olan finalde kazanıp müzemide bulunmayan Kıbrıs Kupası’nı havaya kaldırıp kulübe götürmek istiyoruz” dedi.