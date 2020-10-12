KAPSAMLI SEÇİM SONUÇLARI
2020 Cumhurbaşkanlığı kapsamlı seçim sonuçları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını ve ikinci tura kalan adayları ilan etti.
738 sandıkta kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı dünkü seçimde, 110 bin 915 geçerli, 5 bin 51 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 58.29 oldu.
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI
http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_pusula_sirasi_na_gore_secim_sonucu_cumhurbaskanligi-(9).pdf
ADAYLARIN OY SIRASINA GÖRE SIRALAMASI
http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_toplam_aldigi_oy_sayisi_na_gore_secim_sonucu_cumhurbaskanligi-(7).20201012180019.pdf
LEFKOŞA
http://www.yeniduzen.com/d/file/lefkoa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.20201012180200.pdf
MAĞUSA
http://www.yeniduzen.com/d/file/gazmausa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(2).pdf
GİRNE
http://www.yeniduzen.com/d/file/grne_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.pdf
GÜZELYURT
http://www.yeniduzen.com/d/file/gzelyurt_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.pdf
İSKELE
http://www.yeniduzen.com/d/file/skele_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(3).pdf
LEFKE
http://www.yeniduzen.com/d/file/lefke_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(1).pdf