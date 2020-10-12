KAPSAMLI SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını ve ikinci tura kalan adayları ilan etti.

738 sandıkta kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı dünkü seçimde, 110 bin 915 geçerli, 5 bin 51 oy ise geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 58.29 oldu.

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI

http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_pusula_sirasi_na_gore_secim_sonucu_cumhurbaskanligi-(9).pdf



ADAYLARIN OY SIRASINA GÖRE SIRALAMASI

http://www.yeniduzen.com/d/file/kktc_geneli_toplam_aldigi_oy_sayisi_na_gore_secim_sonucu_cumhurbaskanligi-(7).20201012180019.pdf



LEFKOŞA

http://www.yeniduzen.com/d/file/lefkoa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.20201012180200.pdf

MAĞUSA



http://www.yeniduzen.com/d/file/gazmausa_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(2).pdf

GİRNE

http://www.yeniduzen.com/d/file/grne_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.pdf

GÜZELYURT

http://www.yeniduzen.com/d/file/gzelyurt_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo.pdf

İSKELE

http://www.yeniduzen.com/d/file/skele_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(3).pdf



LEFKE

http://www.yeniduzen.com/d/file/lefke_ilcesi_sandik_bazinda_secim_sonucu_cumhurbaskanligi_tablo-(1).pdf

