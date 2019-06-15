Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nden açıklama

Mağusa açıklarında görülen ve amatör kamera kayıtlarına geçerek dün sosyal medyada videoları yayınlanan balıklarla ilgili açıklama yapan SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, detaylı bilgi paylaşarak, görüntülerin uzun zamandır yürüttükleri çalışmalara ışık tuttuğunu belirtti, destek çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mağusa Körfezi'nde görülen ispermeçet balinaları/kaşalotlar!

Derneğimiz 2 yıldan beridir deniz canlıları özellikle de deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlarla ilgil uzun soluklu bir gözlem çalışması başlatmıştır. Geçen sene ülkemizde bir ilk olarak tüm ülke sınırlarında yelkenli ile deniz canlılarının sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu tür kayıtların yapılan çalışmaya büyük faydası olacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekleriz. Şimdiden teşekkürler...”