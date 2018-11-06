Kaplıca’da Denner zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Avenue Dereboyu’nun katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. yarışı Pazar günü 2.5 km’lik Kaplıca’nın en eski parkurunda 18 aracın katılımıyla gerçekleşti. 15 aracın finiş görmesiyle tamamlanan yarışın genel klasmanında lider Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi oldu.

Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli, yağışlı ve serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez 2.5 km’lik güzergahı geçtiler. Ödül seromonisi Kaplıca Beach Hotel’de gerçekleşti. Özellikle 1. etabın sonunda etkisini ağırlaştıran yağmur yarışa damgasını vurdu. 2. etabın tamamının ıslak zeminde geçilmesiyle son bulan yarışta, 2. etapta ıslak zeminde en iyi zamanı genç pilot Cenk Toksoy kaydederek takdir topladı ve yarışın kahramanı olarak seçildi.

Genel klasmanda Denner – Topçu ikilisi birinci

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E1’de birinci İbrahim Yücebaş; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ve üçüncü Cenk Toksoy oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci geldi. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş, üçüncü Ahmet Debreli – Tunç Derebey ikilisi geldi. S1’de Halil Mulla – Hasan Damdelen birinci geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu ikinci geldiler. Sınıf T1’de ise birinci Ozan Birşen – Serkan Bolkaner ikilisi oldu.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu lider olurken, ikinci 0,396 saliselik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ikilisi geldiler.