Kaplıca'da bulunan cesede otopsi yapıldı

Kaplıca köyünün Tulumba mevkiinde önceki gün deniz sahilinde bulunan yaklaşık 20-30 yaşlarında kimliği meçhul erkek cesedine otopsi yapıldı.



Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopside ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için doku örnekleri alındığını bildirdi.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI TASARRUFU



Bağlıköy, Kumlutepe mevkiinde dün gece 22.30 sıralarında, A.E.’nin kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada, A.E ve araçta bulunan E.K.’nin tasarrufunda iki av tüfeği ve çeşitli markalarda toplam 110 canlı av fişeğini bulundu.



Polis açıklamasında, silah ve patlayıcı maddeleri yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilen A.E ve E.K’nin tutuklandıkları belirtildi.