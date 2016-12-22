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Kaplıca’da bir ambarda yangın 

Kaplıca’da bir ambarda yangın 

Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı

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Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı

Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü 

HIRSIZLIK 

Lefkoşa’da Doğan İletişim isimli iş yerinden dün cep telefonu çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri E.O.(E-25) olan bir kişi tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ SİGARA

Mağusa’da dün bir araç içerisinde Polis tarafından 2 bin 500 paket gümrüğe beyan edilmemiş sigara ele geçirildi. İsminin baş harfleri Y.S. (E-52) olan araç sürücüsü ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.K.(E-35) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

 

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