Kaplıca-Kantara Anayolu kapandı

09.10 Polis, Kaplıca-Kantara anayolu üzerine düşen kaya nedeniyle yolun trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

07.00 Polis, Taşpınar - Doğancı Anayolu ile Güzelyurt- Akdeniz eski yolunun su taşkını nedeniyle halen trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

Diğer yolların trafiğe açık olduğunu bildiren polis, sürücüleri yağmur sonrası yollarda oluşan hasar ve su birikintilerini dikkata almaları konusunda uyardı.