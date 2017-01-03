“Kapımızı kimse çalmadı”

GAÜ Çetinkaya Başkanı Asım Vehbi, takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Serkan Önet’i transfer etmek için kimsenin kendilerine resmi olarak bir teklifte bulunulmadığını söyledi. Kendilerinin başka takımlara transfer konusunda açık kapıları olduğunu aktaran Vehbi, gerek Serkan Önet, gerekse başka futbolcular için transfer teklifinde bulunmak isteyen diğer takımlara kapılarının açık olduğunu ifade etti. Vehbi; “Her takım oyuncu transfer etmek ister. Bir oyuncu için teklif yapılır, uygun bulunursa transfer gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu Serkan Önet’i geçtiğimiz günlerde Gönyeli’nin transfer etmek istediği iddia edilmişti.