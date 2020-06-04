Kapılar konusu yarın ele alınacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçiş kapılarını görüşmek amacıyla hükümeti yarın toplantıya davet etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi yarın toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istedi.