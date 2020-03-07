“Kapı değil, çarşı kapandı”

Bugün eylem var

Lokmacı / Ledra barikatında bugün saat 11.30’da Kıbrıslı barışseverler bir kez daha eylem yapacak, 4 geçiş noktasının kapatılmasını protesto edecek, “tüm barikatlar kalkana ve adaya barış gelene kadar mücadeleye devam” kararlılığını ortaya koyacak.



YENİDÜZEN, Avrupa’nın bölünmüş tek başşehrinde, sembol geçişlerden biri Lokmacı / Ledra’ya gitti, esnafla görüştü: “İşlerimiz yarıya yarıya düştü” diyen esnaf, bir anlamda kapının değil çarşının kapandığını söyledi.





Devrim DEMİR

Geçiş noktalarının kapatılması ile ilgili alınan kararın sekizinci gününde Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta / Lokmacı esnafı kan ağlıyor.

Kasabından, restoranına, eczacısından, dövizcisine kadar bölgede faaliyet gösteren dükkânlar günlerdir bölgedeki sakinlikten şikâyetçi…

En önemli kapılarından biri olan Lokmacı geçiş noktasının kapalı olmasını bölge esnafı ‘ekonomik darbe’ olarak nitelendirdi.

YENİDÜZEN, Avrupa’nın bölünmüş tek başşehrinde, sembol geçişlerden biri Lokmacı / Ledra’ya gitti, esnafla görüştü.

“İşlerimiz yarıya yarıya düştü” diyen esnaf, bir anlamda kapının değil çarşının kapandığını söyledi.

Yerli halkın çarşıya olan ilgisinin senelerdir olmadığını, esnafı gelen turist ve Kıbrıslı Rumların ayakta tuttuğunu ifade eden esnaf, bölgede 8 gündür sessizliğin hâkim olduğunu ifade etti.

Alınan kapatma kararının bahane olduğunu öne süren esnaf, tüm geçiş noktalarının değil de özellikle çarşıya taze kanın aktığı kilit geçiş kapısının kapatılmasına anlam veremediklerini söyledi.

Satışların yarı yarıya düştüğünü ifade eden bölge esnafı, günlük kazançlarında gözle görülür bir azalma olduğunu belirtti.

Kapatılan geçiş kapılarının açılıp açılmayacağı konusunda da endişeli olduklarını kaydeden ‘Arasta’ esnafı YENİDÜZEN’e konuştu.

Esnaf ne dedi?

Zihni Kalmaz: “Maraş’ı açacağım diye nara atarsan o da kapılarını kapatır”

“Virüs dalgasından alınan bir karar olduğunu düşünmüyorum. Dört geçiş noktası virüs var diye kapatılıyor da neden diğer geçiş noktaları hala aktif? Bunun bir misilleme olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye Türkiye’den birini getirip Maraş’ı açacağım diye nara atarsa, komşu da kapılarını kapatır. 8 gün oluyor, bölgede esnaf dışında insan yok. Sabah akşam açıyoruz, akşam boş kapatıyoruz. Tek değişiklik bölgedeki esnaf bir arada gün boyu oturup sohbet ediyor.”

Mehmet Ali Falhan: “Günlerdir iş yapamıyoruz, günlük kazancımız çok zarar gördü.”

“Geçiş noktalarının kapanması nedeniyle özellikle Arasta esnafı çok yönlü etkilendi. Karşılıklı geçişler, iki bölge esnafı için büyük bir avantajdı. Günlerdir iş bile yapamıyoruz. Bu durum bizi ekonomik olarak çok etkiledi, günlük kazancımız son 8 gündür ciddi şekilde görülür durumda. Geçiş noktaları yeniden açılır mı açılmaz mı düşündürücü.”

Selver Kaya: “Lefkoşa’yı tam da şimdi ikiye böldüler. Ekonomi sarsıldı.”

“Lefkoşa’yı ikiye bölerek iki farklı Lefkoşa yarattılar. Geçiş noktaları açıldı, yıllardır iki toplum kaynaştı, bölgede birçok etkinlikle düzenlendi, ortak faaliyetler yapıldı. Ekonomik olarak ciddi bir sarsılma söz konusu. Virüsün, salgının elbette dikkate alınması gerekir, ancak bu olayın Kıbrıs genelinde görülmediği aşikârdır. Bu olayın sağlık bahanesi gösterilerek abartıldığını düşünürüm. Sağlık söz konusu ise neden 4 geçiş noktası, neden hepsi durmadı? Ortada bir soru işareti ne yazık ki var, bu bölgede birçok insan ekmek yiyor, toplum hala susuyor. Artık susma zamanı değil.”

Erhan Cengiz: “Bir çözüm bulunmasını bekliyoruz”

“Geçiş Kapıları 8 gün oldu kapalı. Gözle görülür ciddi şekilde değişiklik söz konusu. Satışlarımız da ciddi bir düşüş söz konusu. Bir çözüm bulunmasını bekliyoruz.”

Mustafa Göymen: “Yerli halkın bölgeye ilgisi yıllar önce bitti, satış yapamaz olduk”

“Bölgede yıllardır bir canlılık söz konusu. 8 gündür geçiş noktalarının kapalı olması bölge esnafını çok etkiledi. Belli bir kısım Kıbrıs’ın güneyinden müşterilerim vardı. Satış yapamaz duruma geldik, yerli halkın bölgeye olan ilgisi yıllar önce bitti. Satış yapmadan günü kapatıyoruz.”

Ahmet Mağusalı: “Kıbrıslı Rumlar değil sadece, çok sayıda da turist geliyordu.”

“Bölge esnafı oldukça etkilendi. Geçiş noktalarından sadece Kıbrıslı Rumlar gelmiyordu, çok sayıda turistin de kullandığı bir geçiş noktasıydı. Bu işe bir son verilmeli ve geçiş noktaları iki toplum içinde açılmalı.”

Mustafa Akaner: “Sessizliği 1 haftada ciddi şekilde hissettik”

“Yıllardır bölgede kasaplık işi ile uğraşıyorum. Dolaylı yönden biz de etkilendik. Kıbrıs’ın güneyinden gelenlerin oturduğu, restoran, cafe ve barlar mevcut. Biz bölgedeki birçok noktaya satış yapıyoruz. Bölgede canlılık sona erdi. Bu canlılığın olmadığını son bir haftadır ciddi şekilde hissettik. Geçiş Kapılarının açılmasını ve bölgedeki canlılığın devam etmesini dilerim.”

Mustafa Altınkalp: “İşlerimiz yarı yarıya düştü, pazartesini bekliyoruz”

“Bölgede 20 yıllık esnafım. İşlerimiz son bir haftadır yarı yarıya düştü. Müşteri yok, yerli halkımızın çarşı alışkanlığı ne yazık yok. Kapılar açıkken turist gelirdi, belli bir kesim Kıbrıslı Rum müşterilerim mevcut. Bu olay ekonomiyi çökertti. Pazartesini bekliyoruz ve bölgenin yeniden canlanmasını istiyoruz.”

Ekram Sultan Tayfur: “Çarşı esnafı birbirine kaldı, çoğu esnaf siftah yapmıyor”



"Geçiş noktaları kapandı, çarşı esnafı bir birine kaldı. Bir haftadır çoğu esnaf siftah yapmadan dükkân kapatıyor. Bölgede bir canlılık söz konusuydu, her gün satış olmasa da gelen giden çoktu. Ciddi bir farklılık söz konusu ve satışlar bu bölgede yarı yarıya düştü.”

Arasta’da dün sokaklarda in cin top oynadı. Esnaf durumu “ekonomik darbe” olarak adlandırdı

Bölgedeki sokaklar kadar restoranlar da dün bomboştu