“Kapasite sorunu acilen çözülmeli”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gelen hastalar, diğer bölgelerdeki hastanelerin yetersizliğine vurgu yaparak, bu hastanenin ülkenin ‘kalbi’ olduğunu hatırlattı ve kapasite sorununun çözülmesini istedi. Tuğrul Günay: “Özel hastanede gördüğümüz ilgi ve alakayı, ne yazık ki devlet hastanesinde göremiyoruz” Sebahattin Davutoğlu: “Masraflı ilaçlarımızı sigorta karşılamıyor, biz alıyoruz” Sonay Gümüşören: “Ek bina, daha fazla personel, ne gerekiyorsa yapılmalı…” Baran Narlı: “Mağusa’dan gidip gelmemiz bizim için çok zor çünkü hem zaman kaybı, hem de masraflı oluyor” Savaş Özmert: “Nüfusumuz çoğaldı, ek binalar yapıldığı halde yeterli kalmıyor…” İbrahim Güvenateş: “Kapasite ve personel eksikliği de giderilirse, çok daha başarılı işler çıkarılabilir”

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelen hastalar, diğer bölgelerdeki hastanelerin yetersizliğine vurgu yaptı, bu hastanenin ülkenin ‘kalbi’ olduğunu hatırlatarak “Ek bina, daha fazla personel, ne gerekiyorsa yapılmalı…” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, ek bina yapılmasına rağmen kapasite sorunu yaşandığını belirterek, artan nüfusun hastaneyi de olumsuz etkilediğini söyledi.

Uzun yoldan gelen vatandaşlar ise, diğer bölgelerdeki hastanelerin yetersiz olmasından şikayet ederek, bunun da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne zarar verdiğini, herkesin buraya akın ettiğini ifade etti.

Farklı bölgelerden gelmenin zaman ve para kaybı olduğuna vurgu yapan hastalar, “İşimizden izin alarak geliyoruz. Ama ciddi sorunlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kimi hastalar ise, bazı pahalı ilaçların karşılanmamasından dert yandı.

“Nüfus arttı, hasta çok, olay çok, hastanelere daha fazla önem verilmeli”

Vatandaşlar, “diğer şehir ve köylerdeki sağlık merkezleri daha donanımlı olsa, Lefkoşa’nın yükü de azalabilir… Çünkü her yerden buraya gelen hastalar var. Bu hem bize, hem de buradaki personellere işkence” dedi.

Hastalar ne dedi?

Tuğrul Günay: “Özel hastanede gördüğümüz ilgi ve alakayı, ne yazık ki devlet hastanesinde göremiyoruz”

“Devlet hastanesi ile özel hastaneleri genel olarak karşılaştırmak istiyorum. Özel hastanede gördüğümüz ilgi ve alakayı, ne yazık ki devlet hastanesinde göremiyoruz. Personeller yardımcı olmak adına çabalamalı. Ayağım kırıldığı için geldim, insanların yüzü çok asıktı. Bunun denetimsizliğin sebebi olduğunu düşünüyorum. Buradaki personelleri devamlı denetleyen yetkililer olsaydı, hastalara karşı tutumları da çok farklı olurdu.”

Sebahattin Davutoğlu: “Masraflı ilaçlarımızı sigorta karşılamıyor, biz alıyoruz”

“Yeşilırmak’tan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na her ay düzenli geliyorum. Gözüm için bir iğne yaptırmam gerekiyor. Ancak sigorta karşılamıyormuş, ben de emekli maaşımla 3 bin TL’lik bu ilacı ödeyebilecek durumda değilim. Zaten Lefke ve Güzelyurt’taki hastanelerde bu tedaviyi göremediğim ayda birkaç kere buraya geliyorum, sabahtan yola koyuluyorum, masraf yapıyorum. En azından oradaki hastanelerimiz yeterli olsa, bu gibi sorunlardan kurtulurum. Ama yaşımız da gereği bunlar artık zor geliyor”

Sonay Gümüşören: “Ek bina, daha fazla personel, ne gerekiyorsa yapılmalı…”

“Hastaneye sabah erkenden geldim, öğlen oldu hala işimi halletmeye çalışıyorum. Bu işe bir çözüm bulunmalı. Ek bina, daha fazla personel, ne gerekiyorsa yapılmalı… Çünkü Lefkoşa Devlet Hastanesi ülkemizin kalbi gibi, her bölgeden insan buraya geliyor. Bu sebeple buradaki durum, personeller ve kapasite çok önemli. Hasta çok, olay çok, insanlar Güzelyurt’tan, Lapta’dan çıkıp geliyor, yetkililerin buraya daha fazla önem göstermesi gerek”

Baran Narlı: “Mağusa’dan gidip gelmemiz bizim için çok zor çünkü hem zaman kaybı, hem de masraflı oluyor”

“Epilepsi hastasıyım, Mağusa Hastanesi’nden buraya gönderildik. Annem ile birlikte, her şeyi bırakıp geldik, bu üçüncü gelişimiz… Mağusa’dan gidip gelmemiz bizim için çok zor çünkü hem zaman kaybı, hem de masraflı oluyor. Hastanede zaten bir yoğunluk var, bazı personellerin de tutumu çok sert. Geçen gün gelip verdiğim tahlil, hata sonucu çıkmamış, bugün yine gelmem gerekti, yine aynı işlemleri yaptık. İşimizden izin alarak geliyoruz. Ama ciddi sorunlar yaşıyoruz.”

Savaş Özmert: “Nüfusumuz çoğaldı, ek binalar yapıldığı halde yeterli kalmıyor…”

“Eskiye kıyasla, Devlet Hastanesinde büyük bir gelişme var. Ancak ne yazık ki hala yeterli değil. Nüfusumuz çoğaldı, ek binalar yapıldığı halde yeterli kalmıyor… Devlet en azından sigortalarımızla anlaşsa ve sıkışıklık yaşandığında bazı özel hastanelere aktarabilse, herkes açısından iyi olur. Ancak şu anki pozisyonda, yeni bir hastane yapılmadıkça yeterli olamayacak gibi görünüyor”

İbrahim Güvenateş: “Kapasite ve personel eksikliği de giderilirse, çok daha başarılı işler çıkarılabilir”

“Ben üç senedir by-passlıyım, bu sebeple tedavi görüyorum. Hastane doktorlarından oldukça memnunum ve herkesin iyi çalıştığına inanıyorum. Tabii ki kapasite ve personel eksikliği de giderilirse, çok daha başarılı işler çıkarılabilir”



Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde hastalar uzun süre doktor sırasının kendilerine gelmesini bekliyor.



Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, park yeri sıkıntısı ile de gündeme gelmekte.