“Kapamaya gerek yok, salonlar zaten bomboş”

Devrim DEMİR

Kamuoyunda "neden kapanmıyor, önlemler yeterli mi" diye eleştirilen Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, "casinoları kapamaya gerek yok, zaten salonlar boş" diye konuştu.

Casinoların tümünün aldığı bireysel önlemelerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararlarını da dikkate alarak önergeler doğrultusunda hareket ettiklerini iddia eden Sarıçiçek, tüm casinolarda dezenfektenin hat safhalarda olduğunu savunduç

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, her casinonun kendine has üst seviyede önlemler aldığını iddia ederek, kapı girişlerine bazı üyelerin termal kamera yerleştirdiğini söyledi.

Sarıçiçek, casinoların tümünde ateş ölçerin mevcut durumda olduğunu öne sürdü.

Ayhan Sarıçiçek, ülkeyi etkisi altına alan salgının en kısa sürede az zararla önüne geçilmesini diledi. Sarıçiçek, ülkeye yolcu sayısının azaldığını ve casinolarda bunun gözle görülür şekilde salonlarda büyük bir boşluk olduğunu ifade ederek, gerekli tüm önlemleri hem müşteriler hem de çalışanlar için aldıklarını söyledi.