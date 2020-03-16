Kapalı odada seçim hazırlığı!

Coronavirüs ile ilgili ülke genelinde çeşitli önlemler alınmasına rağmen, İskele Kaza Mahkemesi’nde “seçim hazırlıkları” kapalı bir odada personel ile devam ediyor.

Sosyal medyada İskele Kaza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun’un sosyal medyadan “Hiçbir seçimin insan sağlığından daha üstün tutulmadığı günler görmek dileği ile çalışmaya devam” şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.