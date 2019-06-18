Bakanlar Kurulu "Kapalı Maraş" için yeni inisiyatif üstlenme kararı aldı, uzman bir ekip kurularak bilimsel envanter çalışması yapılacağını açıkladı.



Dışişleri Bakanı Özersay, envanter çalışmasının arından, Maraş'taki mülk sahipleri ile Vakıflar'ın haklarına da halel gelmeyecek şekilde hareket edileceğini belirtti.



Özersay ayrıca Maronit açılımı kapsamında, Karpasa bölgesindeki insanların başka yerde yerleşmesi için plan yapılmasıyla birlikte, mülklerin, asıl sahiplerine iade edilebileceğini de söyledi.

