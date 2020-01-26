“Kanunsuzluklar ve yaralar konusunda konuşma cesareti gösteriyoruz”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Avrupa Parlamentosu üyesi ve akademisyen Niyazi Kızılyürek’in “Bir Hınç ve Nefret Tarihi” isimli kitabının tanıtımına katılarak, konuşma yaptı.

Haravgi gazetesine göre, Kiprianu yaptığı konuşmada, AKEL olarak kendilerinin, cinayetler, ihanetler, halkın aleyhine olan itiraf edilmemiş suçlar, kanunsuzluklar ve yaralar konusunda konuşma cesareti gösterdiklerini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümünün, insan haklarını garanti altına alması, BM kararları temelinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyon olması gerektiğini yineleyen Kiprianu, Kıbrıslı Türklerin, doğdukları toprakta yaşamlarını sürdürme tedirginliğinin kendi tedirginlikleri olduğunu söyledi.

Kiprianu ayrıca Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunun, federasyon çerçevesinde birlikte yaşamayı başardıkları zaman ancak hayatta kalmalarını tehdit eden her şeyi etkisiz hale getirebileceklerini de savundu.