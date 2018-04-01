'Kanunsuz toplanmaya' 11 tutuklu!

Lefke’de kanunsuz olarak toplanıp ayaklanan 11 kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de Şehit Salahi Sokak’ta,bu sabah saat 02.30 sıralarında iki farklı görüşte bulunan şahıslar birer grup oluşturup, kanunsuz olarak toplanıp ayaklandı.



Açıklamada, mesele ile ilgili olarak 11 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



ERCAN’DAN YÜKLÜ PARA İLE ÇIKMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan, Ercan Havalimanı’ndan dün saat 15:00 sıralarında çıkış yapmak isteyen M.İ (E-42)’nin tasarrufunda, 10 bin Euro muadili Döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 9 bin 4 yüz ABD Doları, 5 bin Euro ve 10 bin TL nakit para tespit edildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.