Kanunsuz eski eser tasarrufuna tutuklama

Önceki gece Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri ile İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucunda evinde toplam 96 parça eski eser bulunan M.B dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı M.B, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Ağacın altına gizledi…

Meselenin tahkikat memuru Ahmet Köse, 17 Eylül tarihinde alınan bir ihbar üzerine zanlı M.B’nin Derince’deki evinde 21:10-21:40 saatleri arasında polis ekibince arama yapıldığını belirtti. Köse, yapılan aramada zanlı Bülbül’ün evinin arka kısmında bulunan ağaç altında gizlenmiş vaziyette Milattan Önce 1000 yılına ait Lüzinyan, Venedik ve Bizans dönemine ait 91 adet sikke, Demir Çağına ait taştan oyulmuş 2 adet insan heykeli ve insan motifli 2 adet metal eser bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Köse, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı M.B’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.