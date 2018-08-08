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Kanunsuz balık avına yasal işlem

Kanunsuz balık avına yasal işlem

Tatlısu’da kanunsuz balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tatlısu’da kanunsuz balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 07:30 sıralarında, Tatlısu’da, Seaterrabay sitesi bölgesinde M.M.(E-48) ve S.R’nin (E-48) kıyıdan 30 metre açıkta ağ atmak suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
M.M ve S.R hakkında yasal işlem başlatıldı

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