Kanunsuz balık avına yasal işlem

Tatlısu’da kanunsuz balık avladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 07:30 sıralarında, Tatlısu’da, Seaterrabay sitesi bölgesinde M.M.(E-48) ve S.R’nin (E-48) kıyıdan 30 metre açıkta ağ atmak suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

M.M ve S.R hakkında yasal işlem başlatıldı