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Kantarcı'nın ölümüyle ilgili 5 tutuklu

Kantarcı'nın ölümüyle ilgili 5 tutuklu

Mağusa’da dün bir iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada, ihmali görülen 5 kişi tutuklandı.

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Mağusa’da dün bir iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada, ihmali görülen 5 kişi tutuklandı.

H.H.(E-30), M.H.(E-55), M.S.(E-60), H.Ö.(E-51) ve C.İ.’yi(E-45) tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
33 yaşındaki Levent Kantarcı , Mağusa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

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