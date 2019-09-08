Kantara'da yangın!

Bugün saat 14:30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi.

Polistden alınan bilgiye göre yangına şu anda orman dairesi ekipleri ile polis itfaiye ekipleri müdehale ediyor. Arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı . Bölgeye takviye ekiplerin de sevk edilmesi sağlandı.

Foto: Arşiv