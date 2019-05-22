Kantara Gençlik Kampı’na online müracaat

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Kantara Gençlik Kampı’nda her yıl gençlere yönelik düzenlenen eğitim ve aktivite yaz kamplarına müracaatlar bu yıl internet üzerinden yapılacak.

Bu bağlamda uygulanacak yöntem uyarınca, kampa katılmak isteyen gençler kamp.genclik.gov.ct.tr web adresinden aile izin formunu indirerek ailesine doldurttuktan sonra jpg formatta yine sisteme ekleyerek bireysel olarak kamp formunu doldurduktan sonra müracaatta bulunacak.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nce müracaatı değerlendirilip onaylanan gençlerin forma yazdığı velisinin telefon numarasına onay mesajı gönderilecek.

Kampa katılacakların, alınan mesajın ardından Gelir ve Vergi Dairesi'nin Kooperatif Merkez Bankası'ndaki KKTC Gelirler Dairesi 10-304-0000000027 numaralı hesaba dönemlik kamp ücreti olan 120 TL'yi yatırdıktan sonra makbuzunu Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne götürmesi gerekiyor.

Böylece söz konusu öğrencinin işlemi onaylanmış olacak.

İNTERNETTEN BAŞVURUYLA EŞİT İMKAN SAĞLANDI

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu yaptığı açıklamada, internet üzerinden alınan kayıtlarla çağa ayak uydururken, kayıt sisteminin de daha hızlı ve adil hale geldiğini vurguladı ve en uzaktaki bir genç ile Lefkoşa’da kalan gencin eşit imkanlarda kayıt olabileceğini kaydetti.

Çolakoğlu, Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu’na ve programın hazırlanmasındaki emekleri için Erkut Culluoğlu’na ve daire personeline teşekkür etti.

2019 KANTARA YAZ KAMPI TARİHLERİ

TARİH SINIF

1 24-29 HAZİRAN 2019 7-8 SINIF

2 1-6 TEMMUZ 2019 6-7 SINIF

3 8-13 TEMMUZ 2019 12 SINIF

4 15-20 TEMMUZ 2019 9-10 SINIF

5 22-27 TEMMUZ 2019 10-11 SINIF

6 29 TEMMUZ -3 AĞUSTOS 7-8 SINIF

7 5-10 AĞUSTOS 2019 9-10 SINIF

8 19-24 AĞUSTOS 2019 10-11 SINIF

9 26-31 AĞUSTOS 2019 6-7 SINIF

10 2-7 EYLÜL 2019 10-11 SINIF