Kantara Bölgesi'nde toprak kayması meydana geldi

Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle Ardahan- Kantara anayolunda toprak kayması meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, ve trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.