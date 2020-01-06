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Kantara Bölgesi'nde toprak kayması meydana geldi

Kantara Bölgesi'nde toprak kayması meydana geldi

Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle Ardahan- Kantara anayolunda toprak kayması meydana geldi. 

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Ülkemizde etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle Ardahan- Kantara anayolunda toprak kayması meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, ve trafiğin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

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