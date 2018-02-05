"Kantara" 400 öğrenciyi ağırlayacak

Şubat tatili nedeniyle düzenlenen Kantara Gençlik Kampı bu yıl “Kültürel değerler” temasıyla yaklaşık 400 öğrenciyi ağırlıyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, şubat tatilini Kantara Gençlik kampında değerlendiren gençler doğayla içi içe vakit geçirme fırsatı yanı sıra Kıbrıs Kültürünü tanıma imkânı da buluyor. İlk gurubunu geçtiğimiz gün ağırlayan kampta Kıbrıs kültürünü yakından tanıma ve uygulama fırsatı bulan gençler hamur yoğurup beze açtı ve sele sepet ördü.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, ilk kez kültürel değerler teması adı altında bir kamp düzenlediklerini ifade ederek, gençlere teknolojiden uzak Kıbrıs kültürüyle iç içe birkaç gün yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu, 4 dönem sürecek kampta kültürel değerlerin yanı sıra gençlere sevgi, saygı, paylaşım ve işbirliğinin de öğretildiğinin altını çizdi. Eroğlu, “Gençlerimiz, lingiri, yakan top, pirilli, ip çekme, beş taş gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları da öğreniyor” dedi.