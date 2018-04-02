Sağlık Bakanı Filiz Besim, çağın ciddi hastalığı olan kanseri önlemenin mümkün olduğunu kaydederek, “Kanserlerin 3’te 1’i önlenebilirdir” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Tütünün ve obezitenin önlenebilir kanser türlerine neden olan etkenlerin başında geldiğini vurgulayan Besim, kişileri sağlıklı yaşam konusunda uyardı.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri arasında “Koruyucu Sağlık Birimi” kurmak olduğunu da dile getirdi.

Basın toplantısında kanserle ilgili bölümlerde çalışan uzmanlar da hazır bulundu.

Tek tek söz alan uzmanlar istatistiki verileri de paylaştı.



