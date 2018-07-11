Kanser bildirimini zorunlu hale getirecek, Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı oybirliği ile komiteden geçti.

Uzun süredir üzerinde çalışılan, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden geçen yasa tasarısının yasallaşması ile kanser tedavisi gören hastalarla ilgili kayıtlar 1 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek.

Komite Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, söz konusu çalışma ile kanserle savaş adına büyük bir adım atıldığını dile getirerek, yasa tasarısının kanseri önleme politikaların geliştirmesine ışık tutacağını kaydetti.

Rogers, kanser hastalığının bildiriminin zorunlu hale gelerek, tüm vakaların kayıt altına alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Rogers’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle: Kanser hastalığının bildirimini zorunlu kılan yasa tasarısı dün meclisin İdari İşler, Kamu ve Sağlık komitesinden oy birliği ile geçti. Bu yasa ile birlikte ülkemizde kanser hastalığının teşhis veya tedavisini yapan hekimler, kamu veya özel sağlık merkezleri veya kaydını tutan kanser konusunda çalışan dernek/vakıf/sivil toplum örgütleri 1 yıl içerisinde hasta kayıtlarını Sağlık Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü olacak. Bu yasayı yaparken kişisel verilerin güvenliği ve hastanın mahremiyet hakkı gözetilmiş ve bu hususlara da yasa içerisinde yer verilmiştir. Kanser hastalığının bildiriminin zorunlu hale gelmesi ile ülkemizdeki kanser vakalarının tümünün kayıt altına alınması hedeflenmektedir. Böylece, yaklaşık %80 çevresel faktörlere bağlı olan bu hastalığın ülkemizde haritasının çıkarılması sağlanacaktır. Kanseri önleme politikalarının geliştirmesine ışık tutacağından bu ülkemizde kanserle savaş adına büyük bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkürler.