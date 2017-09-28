“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Pazar günü

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı”nın başlaması dolayısıyla 1 Ekim Pazar günü Girne’de “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nin önünden saat 10.00’da başlayacak yürüyüşe tüm katılımcılar o güne özel hazırlanmış pembe tişörtlerle katılacak.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de her yıl en az 250 kadına meme kanseri teşhisi konduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Meme Kanserinde Farkındalık Ayı, her yıl 1-31 Ekim arasında etkinliklerle irdeleniyor.