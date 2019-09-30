Kansere karşı 200 Km yürüyecekler

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, her yıl olduğu gibi bu yılda “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” olan Ekim ayına yönelik etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Kocaismail, tedavisi mümkün olan meme kanserinde erken teşhis için randevu alıp kontrollerin düzenli yapılması için herkesin yakınlarını teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Meme Kanserinde Farkındalık Ayı olan ve ‘Pembe ay’ olarak da nitelendirilen Ekim ayında İngilizlerden oluşan “Blister Sisters” ekibi de farkındalık yaratmak için 16-22 Ekim tarihlerinde 200 km. yol yürüyecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, etkinliklerle ilgili bilgi vermek ve farkındalık yaratılmasına katkı koymak için bugün Dernek Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Kocaismail’e “Blister Sister” ekibinden Lynda Hillard eşlik etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayına girdiklerini dile getirerek, “Ay boyunca dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda birinci sırada olan Meme Kanseri önlenebilir bir kanser türü olduğundan ve erken teşhisin hayat kurtardığı bilinciyle her yıl farkındalığı sürekli arttırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, ülkede bilincin yerleşmesi konusunda haklı bir gurur taşımakta olduğunu belirten Kocaismail, her erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Kocaismail, okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme seminerlerinin yıl boyunca sürdürülmesi ve Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde Derneğin Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar ile ortak çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

YILDA ORTALAMA 200 MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONUYOR

Ülkede yılda 170-200 civarında Meme Kanseri teşhisi konduğuna dikkat çeken Kocaismail, “Geçmişe oranla meme kanseri teşhislerinde artık yaş oranı gittikçe düştü. Genç anneler yada daha evlenmemiş bayanlar da Meme Kanseri hastalarının arasına katılmakta” dedi.

Ülkede geçmişe göre sevindirici olanın artık Devlet hastanesinde 2 tane erişkin Onkoloğun, bunlara destek veren dahiliye uzmanlarının bulunması olduğunu dile getiren Kocaismail, ayni şekilde Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesi’nde de Onkologların gözetiminde ücretsiz tedavi alma şansının olması, Hematolog ve Radyoterapi uzmanlarının hem Devlette hem de YDÜ’de olmasının geçmişteki yokluklara göre büyük bir şans olduğunu kaydetti.

KONTROLLERİNİZİ YAPTIMAYI İHMAL ETMEYİN

“Meme kanserini yaşayan bayanlarımız bilmelidirler ki; geç evrede bile olsa artık meme kanserinin tedavisi mümkündür” ifadelerini vurgulayan Kocaismail, “Ağır tedavilere, zor süreçlere, aile bireylerini panik ve üzüntüye boğmak istemiyorsak senede bir gün Meme Kanseri ayında Erken Teşhis için kontrollerini yaptırmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

Devlet Hastanesinde erken tanı merkezinde arzu edildiği şekilde tarama yapacak ekip ve cihazlara sahip olunmadığını dile getiren Kocaismail, “Kim nerelere ne paralar harcamaz ki; Sizleri bu ay içerisinde açılacak kampanyalardan annelerimize, eşlerimize, abla ve kız kardeşlerimize, kızlarımıza özelden erken teşhis için randevu almaya davet ediyoruz.

Onları sevdiğimizi ve onların her zaman başımızda yanımızda olmasını istediğimizi bir randevu alarak onlara gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘BLİSTER SİSTERS’ADI ALTINDA TOPLANAN İNGİLİZLER 200 KM YÜRÜYECEK

“Bu yıl farkındalık için‘Blister Sisters’ adı altında toplanan İngiliz Dostlar aramıza katılacak 200 yeni bayan için 200 km yürüyecek” diyen Kocaismail, 7 günde üç şehri gezecek olan kadınların geçeceği noktalarda etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

Herkesi katılım göstermeye çağıran Kocaismail, bu ayı “bayanlara yaraşan pembe umutlar gibi pembeye boyamalarını” istedi.

Kocaismail, “Bunu yaşayanlara moral olmak adına, yapılacak etkinlikleri kanseri yaşayan bir tanıdığımız yada kaybettiğimiz bir sevdiğimiz adına destekleyelim. Bilinçlendirme seminerlerimizi kaçırmamak bilinçlenmede en büyük yarardır” ifadelerini kullandı.

HİLLARD: AYAKLARIMIZIN ALTINDA KANDİL ÇIKANA KADAR YÜRÜYECEĞİZ

“Blister Sister” ekibinde Lynda Hillard de konuşmasında, arkadaşları ile Meme Kanserinde farkındalık yaratmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Kendisiyle birlikte 4 kişinin yaklaşık 200 km. yol yürüyeceğini söyleyen Hillard, daha önce hiç böyle bir şey yapmadıklarını, fakat “bu farkındalık etkinliğine katılarak ayaklarının altında kandil çıkana kadar yürüyecek olmalarından dolayı da heyecan duyduklarını” kaydetti.

ETKİNLİK PROGRAMI

Kanser Ayı çerçevesinde 5 Ekim Cumartesi günü İskele Mekanzi Plajı’nda ( sivil toplum fuarı kapsamında)saat:15.00-19.00 arasında gelir getirici stant kurulacak.



8 Ekim Salı günü İskele AKM’de saat:10.00-11.00 meme kanserine yönelik farkındalık semineri düzenlenecek.

Meme kanserinde farkındalık ayı olan ‘pembe ay’ da İngilizlerden oluşan “Blister Sisters” ekibi 16-22 Ekim tarihlerinde yürüyüş gerçekleştirecek. “Blister Sisters” Girne’den başlayarak, Alagadi, Esentepe, Geçitkale, Akaniçi, Murataga, Mağusa, Güvercinlik, Köprü, Paşaköy gibi yerlerden geçerek 7 gün sonra başladıkları yere dönecek.

22 Ekim Salı günü okul saatleri içerisinde Atleks Aanverler Ortaokulunda ‘pembe gün – pink day’ etkinliği yapılacak.

25 Ekim Cuma günü Meme Kanserinde farkındalık ayı olan pembe ayda KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda rozet takıp bağış toplama etkinliği ve ‘pink day- pembe gün’ etkinliği gerçekleştirilecek.

Ekim ayı boyunca İskele Belediyesi–sağlık ekibi işbirliğinde köylere broşür dağıtılacak. Ay boyunca İskele’de her Cuma, Cuma pazarında kermes yapılacak.

‘Pembe ay’ boyunca Memduh Erdal Co&Ltd, derneğin bilinçlendirici broşürlerini dağıtıp, meme kanserinden mustarip 5 hastaya yönelik moral amaçlı makyaj yapımı ve hediye verecek.