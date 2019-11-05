Kanserde ürkütücü rakamlar

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’ın kuzeyinde yılda ortalama 700 yetişkin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne başvuruda bulunuyor. Derneğe kaydolan çocukların sayısı ise bir yılda sekizi aşmıyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nda ise tedavi sürecinde olan 79 çocuk bulunuyor.

YENİDÜZEN’e konuşan onkoloji ve hematoloji uzmanları, kanser vakalarının azalmayacağını, aksine artacağını öngördüklerini söylüyor.

Uzmanlar, kanser hastalıklarının önlenebilmesi ve korunma için en önemli bacağın devlet politikası olarak belirlenmesi gereken istatistiki veriler olduğuna işaret etti. Doktorlar, bölgesel, cinsiyet ve yaşa göre belirlenecek olan, konulan tanılar ve evrelerinin araştırılmasının, tedavi sürecinde harcanan paranın, alınan ilaçların, nasıl tedarik edildiğinin kapsamlı bir şekilde belgelerle korunmasının şart olduğunu vurguladı. Uzmanlar, kanserden korunma adına yapılan araştırmaların ve çalışmaların, tedavi kadar önemli olduğunu söyledi.

Uzmanlar, kanser hastalarının özel hastaneler veya yurt dışında da tedavi gördüğünü belirterek, bildirilen rakamların ‘ülkenin gerçeğini yansıtmadığını’ kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kayıtlı 12 Bin 466 hasta mevcut. Dernekten alınan bilgiye göre, 6 Bin 700 üye hayatını kaybetti. Çocuk hastaların sayısı ise yılda 8’i aşmıyor. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nda tedavi sürecinde olan 79 çocuk bulunuyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi’nden alınan bilgiye göre, yılda 700 civarı kişi yeni kayıt yapıyor. Kadınlarda en çok meme kanserine rastlanırken, erkeklerde en çok prostat kanseri teşhisi konuluyor. YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar, kanserin artacağını söylüyor. Sağlık Bakanlığı, kanser istatistiklerine dair en son 2017’nin Nisan ayında, 2016’ya yönelik açıklama yapmış, 2016’da 510 yeni kanser hastası olduğunu kaydetmişti.

Sayılarla kanser gerçeği…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’den alınan bilgiye göre, derneğe kayıtlı 12 Bin 466 hasta mevcut. Dernek bünyesindeki 6 Bin 700 üyenin ise hayatını kaybettiğini söyleyen Kocaismail, çocuk hastaların sayısı ise yılda 8’i aşmadığını ifade etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınan bilgiye göre, tedavi sürecinde olan 79 çocuk bulunuyor. Bu çocukların 30’u kanser teşhisi altındayken, 49’u ise kanser sonrası kontrol ve denetim amaçlı tedavi görüyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi’nden alınan bilgiye göre, yılda 700 civarı kişi yeni kayıt yapıyor.

Kadınlarda en çok meme kanserine rastlanırken, erkeklerde en çok prostat kanseri teşhisi konuluyor.

Sağlık Bakanlığı, kanser istatistiklerine dair en son 2017’nin Nisan ayında, 2016’ya yönelik açıklama yapmış, 2016’da 510 yeni kanser hastası olduğunu kaydetmişti. Dönemin Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yaptığı basın açıklamasında, Mart ayı itibarıyla ülkede 4 bin 400 kanser hastasının Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde aktif olarak izlendiği, 524 kanser hastasına kemoterapi uygulandığı ve 2016 yılındaki yeni hasta sayısının 510 olduğu bildirilmişti.

İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbı Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker:

“Diğer ülkelerde 2040’ta kanserin ne boyutta olacağı tartışılırken, biz ülkedeki vaka sayısını bilmiyoruz”

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde günde ortalama 40 hasta ile ilgileniyorum. Kanser vakalarında, yıllık vakaların nüfusa oranı saptanması gerekir. Ancak biz nüfusumuzu bilmediğimiz için, vakaların ne düzeyde seyrettiğini bilmiyoruz. Erkeklerde en çok prostat, kadınlarda meme kanseri, her ikisi ele alındığında ise en çok akciğer kanserine rastlıyoruz. Küçük bir toplumda yaşadığımız için, kanser vakalarının sıklıkla duyulması endişe yaratıyor. Ancak ülkede kanser, korkulacak, salgın niteliğinde sayılacak düzeyde değildir. Yaşam şeklimiz kansere önayak oluyor. Gıda güvenliği olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Toplum olarak kırmızı eti haftada bire indirmeli, yeşillik yemeli ve günde 30 dakika kadar egzersiz yapmamız gerekiyor. İnsanlarımız, yıllık kontrollerine önem verir ve beslenmesine dikkat etmeli. Hastaneye yapılan başvurular arttı, ancak önceden medikal onkoloji yoktu ve yeni kuruldu, benimle birlikte bir hekim arkadaşımız daha olduğu için sayıda artış görüldü. Ülkedeki kanseri bilmek istiyorsak, saha taraması yapmamız gerekiyor. Kanser, bir hücrenin hatalı işlem yapması sonucu gelişiyor. Siz uzun yaşadıkça, hata riski de artıyor. Kanser gelecek yıllarda daha da artacaktır. Diğer ülkelerde 2040’ta kanserin ne boyutta olacağı tartışılırken, biz ülkedeki vaka sayısını bilmiyoruz, açıklananların ise doğruluğundan emin olamıyoruz…”

Hematoloji Uzmanı Mine Çağlar:

“Kanser kayıt sistemi istatistiki çok kıymetlidir”

“Kanser kayıt sistemi istatistiki çok kıymetlidir. Toplumlarda bir yılda ne kadar yeni kanser tanısı konduğu, cinsiyet ve yaşa oranı, en çok hangi türün, hangi evrede görüldüğü hayati önem taşır. Bu, kanserle mücadele için çok büyük bir detaydır. Örneğin bir bölgede akciğer veya bağırsak kanseri çok fazla görülüyorsa, bunun nedeni araştırılmalıdır. Ülkemizde görülen kanser türlerinin siyasilerle birlikte nedenleri ve çözümleri hakkında çalışmalar yapmalıyız. Sağlık planlamalarının yapılması özellikle ihalelerle oluyor, yılda kaç vakamız var, hangi ilaçları kullanıyoruz, ne kadar harcıyoruz bunların hepsi kayıt altında olmalıdır. Bu bilgiler, bize korunma ve tedavi sürecinde ışık tutar. Kanser, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde artış gösteriyor. Dünyada yılda 18.1 milyon kişiye yeni tanı konurken, 9.6 milyon kişiyi de hastalık nedeniyle kaybediyoruz. Akciğer, meme ve prostat kanseri en yaygın tür olarak başı çekiyor. Ne yazık ki kanser hastalığı gençlerde de artıyor. Bu artışların nedeni, doğal kaynakların artan nüfusa yetişmesi için hormonlu ve yapay gıdaların artmasıdır. Birçok kişi, sağlıklı beslenmeden çok karnını doyurmaya çalışıyor. Sigara kullanımının yaygınlığı, masa başı işlerin hareketi kısıtlaması gibi birçok etken de bu artışa katkıda bulunuyor. İş hayatındaki yetişkinler, izin günlerinde dinlenebilmek adına spor yapmıyor. Önceden bu kadar yoğun araç kullanmıyor ve gün içinde daha çok hareket etmemiz gereken işler yapıyorduk. Ancak direnç göstermemiz, sporu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmeliyiz. Kanser, erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanseri erken teşhis ve doğru tedavi ile sağlıklı yaşamına dönen çok insan var. Kanserden korunma, tedaviden daha kıymetlidir.”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı:

“Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalıktır”

“Çocuklarda görülen lösemi, genetik yatkınlık söz konusu olduğu için tetikleyici dış unsuru yoktur. İlaçla tedavi ve kemik iliği nakli çok büyük önem taşır. Zor ve uzun bir tedavi süreci olsa da, genellikle olumlu seyir göstermektedir. Çocuğun da, ailenin de yaşantısını çok büyük ölçüde, birçok açıdan etkiler. Erişkinlerde daha sık görülen ve daha tehlikeli bir hastalık olduğu için, tedavisi, korunması ve istatistiki bilgileri çok daha fazla önem taşır.”