Kanser hastasında Covid-19 bulgusu

Kısa süre önce kemoterapi için Limasol Genel Hastanesi Onkoloji Servisi’nde nakledilen bir hastada covid-19 saptandı.

Kıbrıs Rum radyosu, yeni vakanın kesinleşmesi üzerine Onkoloji servisinin kapatıldığını duyurdu.

Limasol Genel Hastanesi Onkoloji Servisi’nde kemoterapi tedavisi tamamlanmış ve evine gitmek üzere olan 18 hasta karantinaya alındı. Servisteki bütün hastalardan ve personelden covid-19 testi için numune alındı. Serviste dezenfeksiyon işlemi yapılacağından, bugün için planlanan kemoterapi tedavilerinin tamamı iptal edildi.

Güneydeki basın covid-19 testi pozitif çıkan kanser hastasının daimi olarak Baf’ta ikamet eden 49 yaşındaki bir İngiliz olduğunu, Baf’ta sürekli görüştüğü doktorunun covit-19 testi pozitif çıktığı için bu hastaya da test yapıldığını haber verdi.

Öte yandan dün açıklanan 146 vakadan 38’inin Baf’ta, bunlardan 25’inin Baf Genel Hastanesi’nde çalışan 5 doktor ve 20 hemşire olduğu bildirildi.