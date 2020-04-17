Kanser Hastaları'ndan bağış çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismal, halka bağış çağrısı yaptı.

Kocaismail yazılı açıklamasında, bu akşam önceden planlanan bir etkinlikleri olduğunu anımsatarak, bu etkinliğin ay sonuna kadar devam ettiğini, halka fotoğraflar, sosyal medya paylaşımlarıyla bağış yapılabileceğini duyurdu.

Bağış yaparak, yardım bekleyen kanser hastalarına destek olunabileceğine dikkat çeken Kocaismail, kampanya çerçevesinde derneğe, fitre veya aile başına 50 TL altında olmayacak bir bağışın yapılabileceğini kaydetti.

Kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceğine işaret eden Kocaismail, “Evimizde pişiriyoruz, güzelim giysilerimizi giyiyoruz, YouTube üzerinden Bahar Gökhan şarkılarını seçiyor, müziğimizi açıyor ve Allah’a sağlıklı olduğumuza şükrederek aile başına 50 TL’nin altına gelmeyecek bir bağışı ya da fitrelerimizin bağışını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yapıyoruz” dedi.

Kanser Hastalarına bağış yapmak isteyenler için banka hesap bilgileri şöyle:

Türkiye İş Bankası: UBAN TR 11 0006 4000 0016 8180 018199

Hesap Numarası: 6818-0018199

İktisat Bankası: UBAN: CT42 1280 2013 0000 0000 1649 2352

Hesap Numarası: 9013-16492-352

Yakın Doğu Bank: 10-304-0000001313

K.T. Öğretmenler Bankası: UBAN CT07120000690004005454001001

Hesap Numarası 5454

Creditwest Bank: Çatalköy Şubesi: 31-304-0000000467

Ortaköy Şubesi: 14-304-0000000040

Kaymaklı Şubesi: 12-304-0000000332

Vakıflar Bankası Lefkoşa: 11-300-0000000319”