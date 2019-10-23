Kanser hastalarına moral verdiler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayı boyunca, kampanyanın simge rengi pembe pek çok yerde göze çarpıyor.

Düzenlenen etkinliklerle meme kanserine dikkat çekilirken bir farkındalık çalışması da Memduh Erdal Beaute&Prestige L’original’den geldi. Ekim ayı boyunca Memduh Erdal BPLO uzmanları yakalarına taktıkları pembe kurdele ile farkındalık yarattılar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hazırladığı meme kanseri ile ilgili bilgilendirici broşürleri müşterileri ile paylaştılar. Pembe kurdelenin yanında çalışan tüm kadın çalışanlar pembe ruj sürerek de farkındalık çalışmasına destek verdiler.

Kanser Hastaları Yardım Derneği ile birlikte meme kanseri ile ilgili tedavi gören hastalara makyaj yaparak moral veren Memduh Erdal ekibinden İç Piyasa Müdürü İpek Tügen konu ile ilgili yaptığı açıklamada “ Meme Kanseri Farkındalık ayı ile ilgili tüm ay boyunca bu farkındalığa katkı koymaktan oldukça mutluyuz. Bilinç ve farkındalık arttıkça hastalığı başında yakalamak ve hayat kurtarmak mümkün oluyor. Bu sebeple bu farkındalık konusunda payımıza düşeni yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu hastalığın en önemli panzehiri moral. Kadın kendini güzel, bakımlı, iyi hissettikçe moral motivasyon olarak yükselişe geçer. Bugün bu hastalıkla savaşan bu özel kadınlarımıza biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Bu tür farkındalık çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Tügen herkesi konu ile ilgili bilinçlenmeye davet etti.