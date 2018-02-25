Kanser hastalarına “geri dönüşüm” ile destek

Güzelyurt Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile birlikte “geri dönüşüme gönderelim kanser hastalarına umut olalım” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında bağış etkinliği düzenledi. Önceki gün saat 11:00’de düzenlenen etkinlikte, Kanser hastalarının ilaç, bakım ve bunun gibi ihtiyaçların karşılanması için vatandaşların az giyilmiş veya kullanmadığı kıyafetlerin bağışlanması çağrısında bulunuldu.

Kapalı Pazar’da 11: gerçekleşen etkinliğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği kampanyanın yoğun ilgi görmesi nedeniyle Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, Meclis üyelerine teşekkür ettiği etkinlikte birçok duyarlı vatandaş kıyafet bağışında bulundu.

Kapalı pazarda çocuklara yönelik oyun, yarış, sihirbaz gösterileri ile gelen konuklara mini bir konser dinletisi sunuldu. Çocuklar kendileri için düzenlenen eğlence programında doyasıya eğlendi.

Özçınar, bağış çağrısında bulundu

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada paylaşmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşların yapmış olduğu kıyafet bağışının yeni umutlar demek olduğunu ifade etti. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Özçınar, kampanyanın devam ettiğini ve vatandaşların bu kampanyaya duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’de Derneğin Güzelyurt Belediyesi’ne başlatmış olduğu kampanyadan dolayı çok teşekkür ederek, bugün şölen havasında gerçekleşen bağış etkinliği sayesinde vatandaşların gösterdiği duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kampanya kapsamında giyilmeyen ve/veya kullanılmış kıyafetler ve tekstil ürünler Kapalı Çarşı’daki bağış noktasına bırakılarak karşılığında teşekkür sertifikası veriliyor.

Haziran 2017 tarihinden itibaren vatandaşların bugüne kadar getirdiği kıyafetler çok yüksek tonajlara ulaştı.