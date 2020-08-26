Kanser Hastalarına ayakkabı bağışı

Scarpe Shoes 259 çift etiketli ayakkabıyı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, etiketli ürünlerin derneğin Ortaköy’de bulunan ikinci el satış dükkanında, uygun fiyata satışa sunulacağını kaydetti.

Kocaismail, dükkanın ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hafta içi her gün 08.00- 14.00 saatleri arasında açık olduğunu belirtti.

Kocaismail, “Öncelikle; bize bu desteği veren Scarpe Shoes Direktörleri Ayşen - Ömür Gardiyanoğlu’na teşekkürlerimi hastalar adına iletmek isterim. Derneğimize ilaç gibi gelen bu yardım, bizleri çok mutlu kılmıştır. Bağış olarak gelen bu etiketli ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşımız Ortaköy’de bulunan 2. el satış dükkanımızdan uygun fiyata satın alabilecektir. Elde edilecek gelir Covid 19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğimizin ayakta kalma mücadelesinde büyük destek olacaktır. Ayşen- Ömür Gardiyanoğlu’nu çiftini duyarlılıklarından ötürü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık bereketinde bir hayat dilerim” ifadelerini kullandı.