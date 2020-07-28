Kanser Hastaları Yardım Derneği'nden 'yardım' çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kurban Bayramı’nda bağışların Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yapılması için çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, binlerce hastaya devlet katkısı almadan hizmet sunmanın ancak gönüllülerin yaptıkları bağışlar aracılığı ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çekerek, derneğin hastalar için yaptığı çalışmalara değindi.

Kocaismail, derneklerinin Ortaköy’de bulunan 2. el satış̧ dükkânının Arife Günü̈ de dahil, Bayrama kadar 08.00- 13.00 saatleri arasında hizmet vereceğine dikkat çekerek, ihtiyaç̧ sahibi vatandaşların bağış̧ olarak gelen etiketli ve 2. el ürünleri dükkânlarından uygun fiyata satın alabileceklerini kaydetti.