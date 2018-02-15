Fehime Alasya

“Erken tanı hayat kurtarır” ve “Bilgi demek hayat demek” cümlelerinde yatan anlama yürekten inanan Kanser Araştırma Vakfı (KAV), bu uğurda pek çok çalışmaya imza attı.

Bu yıl 15.’si düzenlenecek olan geleneksel Orkide Yürüyüşü ile yine adından söz ettiren Kanser Araştırma Vakfı (KAV), festival havasında eğlenceli bir etkinliğe hazırlanıyor.

KAV, Sevgi Mektupları, Bisiklet Gezisi, Orkide Yürüyüşü, Sabah Kahvesi, Geleneksel Parkeoloji etkinliği, kermes, seminer, sergi gibi pek çok etkinliğe de imza atan KAV, tüm bunların yanında her yıl hazırladığı bilgilendirici bültenlerle de bilimsel veri paylaşıyor.

2002 yılında Prof. Mustafa Camgöz tarafından kurulan Kanser Araştırma Vakfı, Vakıflar İdaresine kayıtlı bir vakıf olmakla birlikte, yıllardır şeffaf ve hesap verme prensibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Maddi konularda aşırı hassasiyet gösteren, şeffaf ve hesap vermek gibi konularda yüksek standartları uygulayan Vakfın, her yıl Vakıflar İdaresi tarafından hesaplarının denetimleri yapılmaktadır. Vakıf, her projesinden elde edilen miktarın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermeyi görev olarak görüyor.

Çalışmalarını uzun yıllardır yurt dışında sürdüren, ülkemizde ise Kanser Araştırma Vakfı (KAV) çatısı altında bilimsel projeler üretilmesine katkı koyan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, yakın gelecekte piyasaya çıkarmaya hazırladığı ilacı ile adından söz ettirecek.

Tıp alanında önemli bir çalışmaya imza atacak olan Camgöz ile denenmeye başlanacak olan kanser ilacı hakkında hafta içinde Yenidüzen için konuşmuştuk. Bu sohbeti KAV ile ilgili bilgilerle güçlendirdik.

DESTEKÇİLER VE ETKİNLİKLERLE ONLARCA BAŞARILI PROJE…

Pek çok çalışmaya imza atan KAV’ın faaliyetleri, destekçilerinden sağladığı bağışlar ve düzenlediği etkinlikler sayesinde gerçekleştirebilmektedir.

Bağışlar ve etkinliklerden elde edilen gelir ile bugüne dek 7 bilim adamına kanser araştırmalarında katkıda bulunmaları açısından burs veren Vakıf, bu çalışmaları hakemli dergilerde bilimsel makaleler olarak yayınlayıp bulgularını dünya ile paylaştı.

Bir KAV bursiyeri KKTC’de 1990-2004 yılları arasındaki kanser vakalarının bilimsel istatistiğini oluşturmuş ve bilimsel bir dergide yayınlamıştır.

Halk arasında doğru bilinci oluşturmak amacıyla bir AB projesi desteği ile kanserle ilgili bir belgesel hazırlayan Vakıf, bu belgeseli 25.000 öğrenciye CD’ler ile ulaştırdı ve 87 okulda gösterimler yaptı. Ardından belgeselin yarattığı farkındalık derecesini istatistikî yöntemler ile ölçtü ve belgeselin her yaş grubuna olumlu katkı sağladığını belirledi.

Vakıf aynı zamanda, Kıbrıs topraklarındaki kanserojen ağır metallerin varlığını incelemekte. UNOPS desteği ile 2005 yılında başlatılan bu çalışma 2013 yılında £10.000 değerinde bursu bir doktora bursu çerçevesinde yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettirmekte. Bu kapsamda tüm KKTC çapında özellikle tarımın yoğun olarak uygulandığı alanlarda toprak ve suda kanserojen metaller inceleniyor.

KAV, tüm bu çalışmalarını kurulduğu yıldan itibaren düzenlemiş olduğu etkinlikler ve destekçilerinin sağladığı bağışlar sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Bu etkinlikler arasında markalaştırılan Orkide Yürüyüşü ve Parkeoloji etkinliği de yıllardır yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

KURULDUĞU GÜNDEN BUGÜNE “ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ”

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 15. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 11 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka güzergâhında yapılacak.

Vakıf’ın kurulduğu günden itibaren her yıl düzenlediği ana etkinliklerden biri olduğunu ifade eden KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bu yılki etkinliğe de katkı konulması için çağrıda bulundu. Camgöz, herkesi 11 Mart Pazar günü yürüyüşe davet ederek, sponsorlara teşekkürlerini iletti. Orkide yürüyüşü sayesinde birçok bilimsel araştırmaya imza attıklarını ifade eden Camgöz, 11 Mart’ta düzenlenecek yürüyüşe katılmak için “0548 8634929 ve 0548 8680511 numaralarından bizlere ulaşabilirler” dedi.

İLACIN HASTALAR ÜZERİNDE DENENMEYE HAZIR

Tıp alanında önemli bir çalışmaya imza atacak olan Camgöz, kanserin dağılmasını önleyen ilaç çalışmasıyla ilgili de bilgi aktarımında bulundu.

Laboratuar çalışmalarının neredeyse bittiğini anlatan Camgöz, ortaya çıkan hap sayesinde kanserin dağılmasını engelleyeceklerini anlattı. İlacın hastalar üzerinde denenmeye hazır aşamaya geldiğini anlatan Camgöz, İlk olarak Triple Negative Meme Kanseri türünde denemeye başlayacaklarını ifade etti.

“Bu ilacı kullanarak kanser geriye döner mi, dağılır mı dağılmaz mı bunu deneyip göreceğiz” diyen Camgöz, ilacın avantajlarından söz etti.

Bu uğurda 10 milyon Sterlin harcadıklarını kaydeden Camgöz, “Kanserin dağılmasını önleyecek ve biz kanserle yaşayabileceğiz, sağlıklı hücrelere yapacağı etki yani, yan etkileri çok azdır, tüm bunların yanında birçok kanser türünde çalışacağına dair bir tezimiz var…” dedi.

Camgöz, denenme sürecinde iyi bir etki alındığı takdirde, üç yılı beklemeden uygulamaya gideceklerini de sözlerine ekledi.