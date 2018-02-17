Kanlıköy'de uyuşturucu operasyonu

Kanlıköy’de dün S.Ç (E-22) adlı kişinin ikametgahında 20:10-20:45 saatleri arasında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, S.Ç ve arama sırasında bahse konu ikametgahta bulunan V.G (E-40), C.D.G (E-22), O.U (E-21), G.K (E-20) ve M.T.H.A (E-21) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkol aldı, eski kız arkadaşının zorla evine girdi

Öte yandan bu sabah saat 05:00 sırlarında, Girne'de, kendisinden ayrıldığı ve barışmak istemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşına ait ikametgaha giden M.Ö (E-37) adlı kişi, 145 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, kız arkadaşının kendisine kapıyı açmaması üzerine ikametgahın kilitsiz durumdaki sürme penceresini açarak içeri girdikten sonra kız arkadaşının boğazını sıkıp, itmek suretiyle, yere düşerek başını koltuğa çarpmasına neden oldu. Akabinde evden aracı ile kaçan kız arkadaşını, kendi aracı ile takip edip önünü kesen M.Ö, kız arkadaşına ait aracın ön camına dirseği ile vurup kırdı. M.Ö tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Değirmenlik'te darp

Değirmenlik'te faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, dün saat 14:30 sıralarında, H.İ (E-44) adlı kişi; daha önceden aynı işyerinde çalışan oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğuna inandığı Ahmet Taş ile tartıştıkları sırada Taş’ı darp etti ve tasarrufunda bulunan bıçağı gelişi güzel Ahmet Taş'a doğru salladı. Bu sırada, sözkonusu iki kişiyi ayırmak için araya giren Muhammed Essa Rana'yı H.İ adlı kişi sağ el avuç içinde yüzeysel olarak yaraladı. H.İ tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Yeşilyurt'taki yangın korkuttu



Yeşilyurt’ta dün, Hüseyin Geçit’e ait bahçe içerisinde saat 12:00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu Geçit’e ait 15 adet narenciye ağacı ve 16 adet okaliptüs ağaç kökleri ile arazinin yanında bulunan ve Ulusay Atasayan’a ait olan arazi içerisinde bulunan 12 adet mandalin ağacı yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.