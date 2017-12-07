Kanlı: “Konumumuz tesadüf değil”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden lider Doğan Türk Birliği futbolcusu Hasan Kanlı, lider oldukları Süper Lig’de konumlarının tesadüf olmadığını belirtti.

Genç futbolcu YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunurken, “Bu yıl lige başlarken şampiyonluk parolasıyla başladık. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz, ligdeki konumumuz tesadüf değildir” diyerek sözlerine başladı. Kanlı, “Senelerdir Doğan Türk Birliği’nin kurulu iskeleti var. Alt yapıdan beri beraber oynayan arkadaşlarımız var. Yabancı oyuncuların da uyum sağlamasıyla iyi bir hava yakaladık” dedi.

Kanlı: “Kenetlenerek neler yapabileceğimizi gösterdik”

Son 5 haftada 5 galibiyet aldıklarını ifade eden Hasan, “Başkanımızın yaşadığı sıkıntıdan dolayı yönetim, teknik heyet ve biz futbolcular etkilenmedik dersek yalan olur. Bu sıkıntıyı aşmamız biraz zaman aldı ama biz büyük bir takım ve büyük bir aile olduğumuz için kenetlenerek neler yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Başkan ve yönetim maddi, manevi yanımızda”

Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade eden genç futbolcu, “Şu anki başarımızın en önemli etkeni takım içerisinde olan arkadaşlık ve birlik beraberliğin yüksek seviyede olmasıdır” dedi. Hasan, “Başkan ve yönetim kurulumuz gerek maddi, gerekse manevi anlamda bize her türlü desteği veriyor. Buda bize extra motive sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“Hak edenin kazanacağı bir maç olsun”

Bu hafta karşılaşacakları Gençler Birliği maçına da değinen Hasan, “Zorlu bir deplasmana çıkıyoruz. Şampiyonluk yarışında var olmak istiyorsak, böyle maçlardan puan veya puanlar kazanmalıyız” dedi.

Hasan son olarak, “Gençler Birliği de bizim gibi kolej havasında, yüreği ile oynayan bir takım. Umarım izleyenlerin güzel bir maç seyredeceği, hak edenin kazanacağı maç olur” diyerek sözlerini tamamladı.