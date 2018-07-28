‘KANLI AY’ TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ

Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saat ile, dün akşam 20.13'te başladı. Kanlı Ay tutulması dün akşam Antartika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinde ve Kıbrıs’ta izlenildi.

Dün gece, yani 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti.

Tutulma sırasında Ay 22.30 - 01.13 saatler arasında tamamen karanlığa büründü. Gölgeli Ay tutulması ise saat 02.12'de sona erdi.

Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

Kanlı Ay Tutulması nedir?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Fotoğraflar: CNA